شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة بمقر الوزارة بالحى الحكومى بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك والوفد المرافق.

شهد اللقاء عرضًا تقديميا شاملًا حول مشروع مجمع إنتاج الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة، والذى يأتى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة السويدى كاب للاستثمارات، بهدف إقامة شراكة استراتيجية لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة وادى النيل (مناجم السباعية)، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه عبر رفع تركيز الخام واستخدامه فى صناعات تحويلية متقدمة.

وأكد الوزير كريم بدوى خلال الاجتماع، أن المشروع يأتى فى إطار الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لتطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته فى الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية أتاح عقد شراكات فعالة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات طموحة، فضلا عن جذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.



وأضاف أن منتدى مصر الدولى للتعدين 2025، الذى عقد مؤخرًا، شهد إقبالًا واسعًا من شركات التعدين المحلية والعالمية، ما يعكس ثقة المستثمرين فى مستقبل هذا القطاع.



وأوضح الوزير أهمية عقد اجتماعات دورية بين فرق العمل من الجانبين لمتابعة تطورات المشروع وضمان تنفيذه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لمشروعات القيمة المضافة التى تعظم من العائد الاقتصادى للخامات التعدينية.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدى عن اعتزازه بالشراكة مع هيئة الثروة المعدنية، موضحًا أن المشروع يعد انطلاقة حقيقية لتطوير الصناعات الفوسفاتية فى مصر، من خلال إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتعزيز فرص التصدير.



وأكد أن العمل جار حاليًا على الجوانب الفنية والقانونية، إلى جانب زيارات ميدانية لموقع المشروع، تمهيدًا للانطلاق فى تنفيذ خطة العمل فى أقرب وقت، مع الاهتمام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية فى مجال صناعات الفوسفات.

حضر اللقاء الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.