شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.1% خلال يوليو.. و53 مليار مكاسب سوقية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.08% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.59% ليغلق عند مستوى 10225.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 13807.5 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 42021.26 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 22.43% ليغلق عند مستوى 15280.06 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 53.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.342 تريليون جنيه إلى 1.386 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 442.1 مليار جنيه إلى 449.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.784 تريليون جنيه إلى 1.835 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.9%، وقفز رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 16.2%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.731 تريليون جنيه خلال جلسات شهر يوليو المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 35.523 مليار ورقة منفذة على 2.261 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 1.445 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 26.425 مليار ورقة منفذة على 2.057 مليون عملية خلال الشهر الماضى، واستحوذت الأسهم على 6.1% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.90%، وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 39.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 678 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 37.2 مليار جنيه، بحجم تداول 22.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 866.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 76.4 مليار جنيه بحجم تداول 25.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية.