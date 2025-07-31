شكرا لقرائتكم خبر عن "قوافل" تكشف عن مشروع "Tri-Hu".. مجمع ذكي متعدد الاستخدامات في قلب القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة قوافل للتطوير العقاري عن أحدث مشروعاتها “Tri-Hub” الذي يُعد إضافة نوعية لسوق المشروعات متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة، حيث يجمع بين الأنشطة التجارية، الإدارية، والطبية في إطار عمراني متكامل، يُلبي احتياجات السوق الحديث ويواكب تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال ومقدمي الخدمات المتخصصة.

ويقع مشروع Tri-Hub في موقع استراتيجي حيوي على مقربة من محور التسعين الجنوبي، وتحيط به جامعات مرموقة مثل ممفيس والحياة والجامعة العالمية، إلى جانب مؤسسات حيوية مثل الهيئة العامة للبترول، مما يجعله نقطة ارتكاز للخدمات اليومية والمهنية لآلاف السكان المقيمين في الكمبوندات المحيطة.

يتكوّن المشروع من 220 وحدة موزّعة على طابق أرضي تجاري، وثلاثة أدوار علوية للأنشطة الإدارية والطبية، إضافةً إلى أدوار سفلية مخصصة لخدمات التشغيل والمواقف. وتم تصميم المشروع وفق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة التشغيلية، بمشاركة نخبة من الشركاء المتخصصين، حيث يتولى مكتب Hafez Consultant التصميم الهندسي، وتشرف Etqan Consultant على دراسات السوق، كما تتولى Voice of FM إدارة التشغيل والخدمات والمرافق، إلى جانب شركة Namaa EXP المتخصصة في إدارة المشاريع التجارية وتشغيل الوحدات، ضمن منظومة مؤسسية حديثة تعتمد على بنية تحتية ذكية.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد الجوهري – رئيس مجلس إدارة قوافل للتطوير العقاري – بأن المشروع يُجسّد رؤية الشركة في بناء مجتمعات أعمال ذكية قادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، مؤكدًا أن “Tri-Hub” يضع مفهوماً جديدًا للتكامل بين الوظيفة العمرانية والبنية التشغيلية، في موقع يمنح المستثمرين والمستخدمين تجربة غير تقليدية.



و اضاف مدير القطاع التجاري محمد عبد الحكيم أن Tri-Hub هو استثمار في المستقبل؛ حيث يمتزج التصميم الذكي بالموقع الحيوي وبنية تشغيلية قوية، لتوفير بيئة أعمال متطورة تواكب تطلعات المستثمرين الجادين ورواد الأعمال.



و ببراعة كريم عصام يخطف أنظار الحضور برحلة العلامة التجارية الملهمة في حفل إطلاق TriHub، مستعرضًا:

البدايات للعلامة التجارية و المحطات المفصلية خلال 17 عامًا من التطوير و الرؤية الاستراتيجية التي أنتجت أكثر من 98 مشروعًا ناجحًا و التفكير المستقبلي الذي يقف خلف مشروع “TriHub”

قاد السيد عصام استراتيجيات تسويقية مبتكرة أعادت تعريف تسويق العقارات في مصر

وأضاف الجوهري أن فلسفة “قوافل” ترتكز على تقديم مشروعات تتجاوز حدود البناء لتقدّم نمط حياة استثماري ومهني متكامل، وهو ما تحقق فعليًا في أكثر من 98 مشروعًا نفذتها الشركة منذ انطلاقها