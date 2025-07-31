شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس باستثناء هبوط خدمات النقل والشحن والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.5%، 2.4%، 2.3%، 2.1%، على الترتيب.

وصعد قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، 1.3%، على الترتيب، وقفزت قطاعات السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وزاد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.5%، 0.4%، على الترتيب، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، ونما قطاع البنوك بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.01%، فيما تراحع قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.7 ألف عملية لعدد 217 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.14%، والعرب على 5%، واستحوذت المؤسسات على 20.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.7 مليون جنيه، 38.7 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 108.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15280 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2094 نقطة.