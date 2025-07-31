شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. عيار 18 يسجل 3861 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات، حيث سجل عيار 18 سعر 3861 جنيها وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5148 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4505 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3861 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36 ألف جنيه

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.