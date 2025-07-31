انخفاض أرباح «أسمنت أم القرى» إلى 9.9 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 04:53 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت أم القرى في الربع الثاني من 2025 بنسبة 36.5% إلى 9.9 مليون ريال، مقابل 15.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاص في قيمة المبيعات، وارتفاع تكلفة المبيعات.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية و تكلفة التمويل ومصروف الزكاة.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية من عام 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاص في قيمة المبيعات، وانخفاض الإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والادارية وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاص في قيمة المبيعات، وارتفاع تكلفة المبيعات.
وجاء ذلك على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والإدارية و تكلفة التمويل ومصروف الزكاة.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2025م مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض متوسط سعر البيع.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية من عام 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاص في قيمة المبيعات، وانخفاض الإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض المصروفات العمومية والادارية وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة.