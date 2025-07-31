شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى ينهى تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025 على تراجع والان مع تفاصيل الخبر

أنهى سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الخميس 31-7-2025، على تراجع، ليسجل فى البنك المركزي 64.29 جنيه للشراء، و64.48 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى 64.23 للشراء، و64.70 للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

64.23 جنيه للشراء

64.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

64.25 جنيه للشراء.

64.73 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

64.22 جنيه للشراء.

64.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

64.23 جنيه للشراء

64.70 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

64.23 جنيه للشراء

64.70 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

64.64 جنيه للشراء

65 جنيه للبيع



