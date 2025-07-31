شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تغطية الطرح العام للشركة الوطنية للطباعة 23.60 مرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة للشركة الوطنية للطباعة، قد بلغت عدد 249.8 مليون سهم، وبالتالي تم تغطية الطرح العام 23.60 مرة تقريبًا.

وكانت إدارة البورصة، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر الشراء لطرح أسهم شركة الوطنية للطباعة، موزعة على شريحتين؛ الشريحة الأولى (الطرح العام) وتمثل عدد 10.6 مليون سهم تمثل نسبة 50% من الأسهم المطروحة ونسبة 5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة ويتم تلقي وتسجيل الأوامر بحد أدنى 100 سهم وحد أقصى عدد أسهم الطرح العام للمستثمر الواحد وذلك اعتبار من يوم الأحد الموافق 27 يوليو ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في نهاية يوم عمل الخميس الموافق 31 يوليو.

فيما تبلغ الشريحة الثانية (الطرح الخاص) عدد 10.6 مليون سهم تمثل نسبة 50 % من الأسهم المطروحة ونسبة 5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، وتم تخصيصها لمستثمر مؤهل هو عمران محمد العمران على أساس السعر المحدد (Fixed Price Issue) بموجب الاتفاق بين الشركة ومدير الطرح على تخصيص هذه الأسهم له، ويبلغ السعر النهائي للطرح 21.25 جنيه.

