شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع اليوم الخميس 31 يوليو وعيار 21 يسجل 4505 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب اليوم الخميس 24 يوليو 2025، تراجع بالسوق المصرى، حيث تراجع عيار 21 إلى 4505 جنيهات وسجل الجنيه الذهب 36 ألف جنيه.



أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5148 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4505 جنيهات للجرام

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 3861 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر: 36 ألف جنيه

وتتحرك أسعار الذهب في ضوء الضغوط المتزايدة نتيجة حالة القلق في الأسواق بشأن التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تأثيرات الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد دونالد ترامب.