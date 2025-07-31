شكرا لقرائتكم خبر عن البترول توقع اتفاقية تحفيزية مع "إينى وبي بي" تعزيزا لأنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

- كريم بدوى: الاتفاقية خطوة جديدة لتعظيم الإنتاج والاستفادة من الموارد البحرية الواعدة

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومارتينا أوبيتسى، رئيسة منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، بمقر الوزارة فى العلمين الجديدة، توقيع اتفاقية جديدة بشروط تحفيزية بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركتي إيني (أيوك) وبي بي ، لبدء أنشطة الاستكشاف في البحر المتوسط.

تتضمن الاتفاقية حفر بئر استكشافي في منطقة التزام تمساح خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار دفع خطط البحث عن الغاز الطبيعي وتعزيز فرص الاكتشافات الجديدة.

وقع الاتفاقية كل من المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والسيد فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر والمهندس وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في مصر.



وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة ، والذى يركز على زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن منطقة التزام "تمساح" تعد نتاجاً لتعاون طويل الأمد بين هيئة البترول وإيجاس والشركاء، إلى جانب العمل الفني المتقدم والخبرة المتراكمة، مشدداً على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها شركتا إيني وبي بي لإطلاق موارد جديدة تعود بالنفع على الدولة وجميع الأطراف المعنية.

حضر مراسم التوقيع المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون المكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس أحمد عبده، نائب رئيس هيئة البترول للاتفاقيات، والمهندس أحمد كمال، نائب رئيس الهيئة للاستكشاف، والمهندس محمود أبو اليزيد، مدير العلاقات الخارجية بشركة إيني.