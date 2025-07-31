شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنك المركزي المصري إلى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، الخميس، بالبنك الأهلى إلى 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الآن خلال التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.68 جنيه للشراء.

48.78 جنيه للبيع.