شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر41 ريالا، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان



عيار 24 سجل 41.000 ريال

عيار 22 سجل 38.150 ريال

عيار 21 سجل 35.875 ريال

عيار 18 سجل 30.750 ريال

عيار 14 سجل 24.275 ريال

عيار 12 سجل 20.800 ريال

الاونصة1294.575 ريال

الجنيه الذهب 286.950 ريال

الأونصة بالدولار3365.42 دولار

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تحركات محدودة خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بالتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية، أبرزها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أسهم في تهدئة التوترات وخفض الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.

