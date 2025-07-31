مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق دون تغيير اليوم الخميس

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 03:37 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، اليوم الخميس، عند مسوى 10.920.27 نقطة، دون تغير يذكر عن مستوى الافتتاح.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في ختام التعاملات نحو 4.33 مليار ريال، وكمية الأسهم المتداولة 412.2 مليون سهم، والقيمة السوقية 9.032 تريليون ريال.
وارتفعت أسهم 47 شركة في ختام الجلسة، مقابل انخفاض أسهم 31 شركة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الموازية وعددها 122 شركة.
ارتفاع أسهم 111 شركةارتفعت أسهم 111شركة في ختام الجلسة، في حين أغلقت أسهم 136 شركة على انخفاض. وتصدر الارتفاعات أسهم كل من: الأندية الرياضية، والبابطين، وبوبا العربية، ومياهنا، وعزم. فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضًا: أنابيب السعودية، وأسمنت اليمامة، وحلواني إخوان، والتأمين العربية، إضافة إلى أسترا الصناعية.
السوق الموازيةاختتم مؤشر السوق الموازية (نمو) تداولا اليوم الخميس مرتفعًا بنسبة 0.5% عند مستوى 26,924 نقطة، بقيمة متداولة 26.3 مليون ريال، و3.2 مليون سهم متداول، وقيمة سوقية 50 مليون ريال.
