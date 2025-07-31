"في اللحظة الأخيرة".. كوريا الجنوبية تتوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 03:37 مساءً كتب شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل اتفاق تجاري جديد مع كوريا الجنوبية، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% واردات بلاده منها بدلاً من التعريفة المفروضة سابقًا بنسبة 25%.

جاء ذلك بعد أن سارعت الدولة الآسيوية إلى تأمين اتفاق "في اللحظات الأخيرة" قبل الموعد النهائي لدخول الرسوم حيز التنفيذ يوم الجمعة.

ووافقت كوريا الجنوبية بموجب الاتفاق على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة في مشاريع يختارها ترامب، وشراء منتجات طاقة بقيمة 100 مليار دولار.

وكانت السلع المصدّرة من سيؤول إلى واشنطن تخضع لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% في أبريل، قبل أن يُعلّق ترامب مؤقتًا الرسوم التي استهدفت عشرات الدول، وأثارت ارتباكًا في حركة التجارة الدولية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، اليوم الخميس، إن بلاده "تجاوزت عقبة كبيرة" من خلال التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على الواردات إلى 15%.

وتعد كوريا الجنوبية من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وخاصة في صادرات الرقائق الإلكترونية، والسيارات، والصلب.