بورصة المعادن: ارتفاع الطلب على الذهب.. وصدمة «تاريخية» للنحاس

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 02:23 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار المعادن ارتباكًا واسع النطاق اليوم الخميس، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض المزيد من الرسوم الجمركية الجديدة. ارتفاع الطلب العالمي على الذهب ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من أدنى مستوى في شهر، حيث أدت حالة الغموض المحيطة بإعلانات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر، حتى مع انحسار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة1% ليصل إلى 3,301.49 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، قال مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على الذهب، بما في ذلك الذهب المتداول خارج سوق السلع، ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1248.8 طن في الربع الثاني من عام 2025.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 26% حتى الآن هذا العام بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي عند 3500 دولار للأوقية في أبريل الماضي، حيث أدت حرب الرسوم التجارية، والاضطرابات الجيوسياسية إلى طلب شديد على الأصول الآمنة. صدمة تاريخية للنحاس تلقت سوق النحاس العالمية أكبر صدمة لها خلال العام الجاري بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المضي قدمًا في فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات بلاده من المعدن الأحمر مع استثناء النحاس المنقّى الذي يشكل دعامة أساسية للتجارة الدولية.

وهوت أسعار النحاس، اليوم الخميس، بنسبة بلغت 22% في أكبر انخفاض على الإطلاق في بورصة "كوميكس" في نيويورك، قبل أن تعوض جزءًا من خسائرها، ليجري تداول المعدن الأحمر عند عند 5.1310 دولار للرطل.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، اتخذ الرئيس خطوات أخرى بشأن التعريفات الجمركية، بما في ذلك التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من الهند، ورسومًا ضخمة بنسبة 50% على السلع القادمة من البرازيل.