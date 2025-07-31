شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالسياحة والآثار ينفى تعرض لنش سياحى للغرق بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تعرض لنش سياحى للغرق بمدينة الغردقة، مؤكدا على أن هذه المعلومات غير صحيحة.

أوضح المصدر أن ما حدث هو تعرض إحدى مراكب رحلات اليوم الواحد لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقفها، وعلى الفور تم إرسال مركب آخر لنقل السائحين واستكمال رحلتهم، وذلك استجابة لطلب الاستغاثة الصادر من المركب المتعطل.

وأكد المصدر حرص الوزارة على سلامة السائحين، ومتابعتها المستمرة لأي بلاغات أو طوارئ تخص البرامج السياحية.

وناشد بأهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي أخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة لتجنب إثارة البلبلة.