شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس: 7 دول عربية تشارك فى معرض متخصص فى مستلزمات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة صناعة الملابس انطلاق فعاليات معرض "نيلي كيدز فاشون" بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة قوية من دول عربية وإقليمية، ليعد المعرض الأضخم من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط المتخصص في مستلزمات ملابس ومستلزمات الأطفال والرضع.

ويشهد المعرض حضورًا عربيًا واسعًا، حيث تم توجيه الدعوة إلى نحو 2500 من كبار المشترين من 7 دول عربية وإقليمية، تمت استضافتهم على نفقة المعرض بهدف تعزيز الشراكات التجارية وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية، بما يدعم استراتيجية الدولة في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة.

ويضم المعرض نخبة من مصنّعي ومصدّري الملابس الجاهزة ومستلزمات الإنتاج والأقمشة، ويستعرض أحدث خطوط إنتاج وتصميمات ملابس الأطفال بكافة مراحلهم العمرية، إضافة إلى مستلزمات الرضّع والحمل والرضاعة، والأثاث ومستلزمات غرف الأطفال، واكسسوارات الأولاد والبنات.

ويستقبل المعرض، الذي يستمر حتى 3 أغسطس، كافة المتخصصين في صناعة وتجارة الملابس، من مصدرين ومستورِدين وأصحاب مكاتب تجارية من مصر والدول المشاركة، وسط توقعات باستقبال أكثر من 15 ألف تاجر ومهني من داخل مصر، مع توفير خطوط مواصلات من مختلف المحافظات والميادين العامة بالقاهرة لتسهيل الوصول للمعرض.

كما أكدت إدارة المعرض تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوار والمشاركين، في ظل الزخم المتوقع للمعرض الذي يُعد منصة مهمة لدفع عجلة الصناعة وفتح آفاق تعاون جديدة بين المنتج المصري والأسواق العربية.