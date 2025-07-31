شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات الاندماج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي التي تقدمت للجهاز في الفترة الأخيرة.

وشملت الموافقات طلب الاستحواذ المقدم من شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس س.ل. على عدد 527,887,144 سهم بنسبة 85.98% من أسهم شركة صناعات مواد البناء، كما قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب استحواذ صندوق أفريك إنفست فاند أي في ذ.م.م على نسبة 29.7% من أسهم شركة ارو هولدينج ليمتد، وطلب استحواذ شركة أفريكان ديفيلوبمنت بارتنرز 4 إل. بي. وشركة ممفيس إنفيستمنت هولدنج إل. بي. التابعين لصندوق دي بي أي بارتنرز على نسبة 45.98% من أسهم شركة ايه اتش جي هولدينجز ليميتد، و طلب استحواذ صندوق إس بي إي بي إي إف 3 وشركة بروباركو إس إيه من خلال شركة بي إي إف فارو ليمتد على نسبة 83% من أسهم شركة دلتا هولدنجز بي. في.