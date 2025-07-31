شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 وعيار 24 يسجل 5171 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت اسعار الذهب اليوم بنحو 28.5 جنيها لعيار 24 وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، ارتفاعا في مختلف الأعيرة.

وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 5171 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4740 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3878 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36200 جنيهًا

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، عند مستوي 4.25٪ و4.50٪، وذلك في خامس اجتماع له هذا العام، وهو خامس اجتماع له دون تغيير في أسعار الفائدة منذ بداية تولى الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب في بداية 2025.

وجاء قرار التثبيت في الوقت الذى تتزايد فيه ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل خفض أسعار الفائدة، بينما يتمسك جيروم باول رئيس الفيدرالي بالحذر.



