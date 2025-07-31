أسعار الذهب اليوم في مصر.. تقلبات قوية وسط تداولات حذرة

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 01:11 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس 31 يوليو، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفعت سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب، عيار 21، اليوم الخميس، في مصر، 4525 جنيهًا للشراء، و4550 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 24 وصل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الخميس، في مصر، 5171.5 جنيه للشراء، و5200 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الخميس، في مصر، 4740.5 جنيه للشراء، و4766.75 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الخميس، في مصر، 3878.5 جنيه للشراء، و3900 جنيهًا للبيع. سعر جرام الذهب عيار 14 وصل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الخميس في مصر، 3016.75 جنيه للشراء، و3033.25 جنيه للبيع. سعر جرام الذهب عيار 12 سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الخميس، في مصر، 2585.75 جنيه للشراء، و2600 جنيه للبيع. أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 36,200 جنيه للشراء، و36,400 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر أوقية الذهب 3311.15 دولار للشراء، و3311.44 دولار للبيع.

