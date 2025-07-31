شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تقترب من 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه خلال ساعتين ونصف.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 33966 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 41635 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 15260 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 10192 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 13726 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3454 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 15377 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر للزيوت والصابون، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومصر بني سويف للأسمنت، ومصر للأسمنت-قنا، وكونتكت المالية القابضة، والقاهرة للخدمات التعليمية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات على أسهم شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ويو للتمويل الاستهلاكي، ومجموعة أي أف جي القابضة، لعدد 7.5 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه للأولى، ولعدد 13.2 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون جنيه للثانية، ولعدد 1.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه للثالثة، ولعدد 5.2 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون جنيه للرابعة، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، عدد 100 ألف سهم، 13 ألف سهم، 861.5 ألف سهم، 20.4 ألف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 62.9 ألف سهم، 334.3 ألف سهم، 4731 سهم، 5 ملايين سهم، 330 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والدولية للمحاصيل الزراعية، وجوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ومجموعة أي أف جي القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2، عدد 35 ألف سهم، 17.5 ألف سهم، 1.33 مليون سهم، 2000 سهم، 40 ألف سهم، 15 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 48 مليون سهم، 500 سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للأسمنت، ومصر للأسواق الحرة، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدد 31 ألف سهم، 39 سهمًا، 4478 سهمًا، 5 ملايين سهم، 661.8 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي عدد 96.9 ألف سهم.

فيما أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى عدد 3104 سهمًا، واشترت الثانية عدد 300 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.24% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 1.3 مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025، وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 22.9 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 18.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 24%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.3 مليار جنيه مقارنة مع 13.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 31%.

وفي نفس القطاع، حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بلغت 13.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 9.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 34%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.8 مليار جنيه مقارنة مع 10.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 34%.

وفي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 785.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 142%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.2 مليون جنيه مقارنة مع 14.7 مليون جنيه بنسبة نمو 1.1%.

حققت الشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 14.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 138.9 مليون جنيه مقارنة مع 90.2 مليون جنيه بنسبة نمو 53.9%.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 38.7 مليون جنيه مقارنة مع 2.1 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة انخفاض 10%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 59.7 مليون جنيه مقارنة مع 70.5 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 15%.

في سياق آخر أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، عن موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على قبول العرض الفني المقدم للحصول على رخص لإقامة مشروع لإنتاج مربعات الصب المستمر (البليت) بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا، تمهيدًا للمشاركة في جلسة المزايدة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 10 أغسطس.

فيما أعلنت شركة جي بي كورب، عن تعيينها كموزع رسمي لشركة ديبال في مصر، وهي علامة تجارية رائدة في مجال سيارات الطاقة الجديدة.