بوكس.. أرخص سيارة كهربائية فى مصر

كشف تحالف مجموعة الصافي وشركة النصر للسيارات ، للإعلان عن شراكة استراتيجية مع عملاق صناعة السيارات الصينية دونج فينج موتورعن باقة متنوعة من سيارات دونج فينج، تشمل طرازات تعمل بـالوقود التقليدي (بنزين)، وأخري كهربائية بالكامل ، بالإضافة إلى سيارات هجينة (هايبرد)، وREEV، وPlug-in Hybrid، في خطوة تستهدف تلبية جميع احتياجات المستهلك المصري، وتحقيق المعادلة بين السعر التنافسي والتكنولوجيا المتطورة
وإليكم أسعار ومواصفات السيارات الكهربائية الارخص في السةق المصرية :في مصر BOX أسعار السيارة الكهربائية
المواصفات الرئيسية لسيارة Dongfeng Nano Box
" سيارة BOX" الكهربائية، والمعروفة أيضاً باسم "Dongfeng Nano تنتمي السيارة لفئة " الهاتشباك " الكهربائية صغيرة الحجم تتميز بتصميمها الأنيق وعمليتها، وتتوفر بفئات مختلفة تقدم مدى قيادة متنوع
البطارية والمدى
نوع الوقود: كهربائي
القوة الحصانية: حوالي 44 حصان (33 كيلو واط)
العزم: 125 نيوتن متر
آلية الدفع: أمامي
السرعة القصوى: 100 كم/ساعة
تسارع 0-50 كم/ساعة: حوالي 6 ثوانٍ
سعة البطارية: تتوفر بسعات مختلفة، مثل 27.2 كيلوواط ساعة في بعض الموديلات أو 42.3 كيلوواط ساعة في موديلات أخرى
مدى البطارية: يتراوح بين 330 كم و 430 كم بالشحنة الواحدة حسب الفئة
مداخل الشحن: تدعم شحن AC/DC
الأبعاد والأبعاد الخارجية :
الطول: 3732 ملم
العرض: 1579 ملم
الارتفاع: 1515 ملم
قاعدة العجلات: 2423 ملم
التصميم الخارجي : يتميز بخطوط ناعمة وتصميم دائري، مع مصابيح أمامية مقسومة وشبكة مخترقة لتعزيز العرض البصري .المقصورة الداخلية والميزات :
التصميم الداخلي : يعتمد على تصميم ثنائي اللون ، ويختلف حسب لون الهيكل الخارجي .
شاشات العرض : مزودة بشاشة عدادات LCD مقاس 7 بوصات وشاشة تحكم مركزية ملونة عالية الوضوح مقاس 10 بوصات.
المقاعد : تصميم 4 مقاعد (2+2)، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، وتوجد ميزات اختيارية مثل كراسي ميموري.
الميزات التقنية : تشمل شاشة، كاميرا خلفية، حساسات، مانع تصادم، وسائد هوائية (حتى 6)، إضاءة LED، مرايا كهربائية قابلة للطي، إضاءة داخلية متعددة الألوان، شاحن هاتف لاسلكي، عدادات ديجيتال .
الاتصال والتطبيق : السيارة متصلة بتطبيق يوفر وظائف مثل التحكم عن بعد بالأبواب وتكييف الهواء وتحديد موقع السيارة وإدارة الشحن وتشخيص الحالة
أسعار السيارة الكهربائية BOX في مصر :
سعر سيارة BOX 330 km (770 ألف جنيه)
سعر سيارة BOX 430 km (870 ألف جنيه)
