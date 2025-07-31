ارتفاع أسعار الذهب بعد تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 12:00 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من أدنى مستوى في شهر، حيث أدت حالة الغموض المحيطة بإعلانات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر، حتى مع انحسار التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر المقبل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3,301.49 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:12 بتوقيت جرينتش، صاعدًا من أدنى مستوى له منذ 30 يونيو الماضي، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3295.80 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 37.19 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1321.50 دولار، وربح البلاديوم 1.1% إلى 1218.14 دولار.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، سلسلة من الإعلانات عن التعريفات الجمركية، تتراوح من تغييرات على الرسوم الجمركية التي تم التهديد بفرضها سابقًا على واردات النحاس والسلع من البرازيل، إلى إنهاء الإعفاء للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.