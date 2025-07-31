الارشيف / الاقتصاد

إقتصادية قناة السويس: جذب297 مشروعا خلال 3 سنوات باستثمارات 8.6 مليار دولار

0 نشر
0 تبليغ

  • إقتصادية قناة السويس: جذب297 مشروعا خلال 3 سنوات باستثمارات 8.6 مليار دولار 1/3
  • إقتصادية قناة السويس: جذب297 مشروعا خلال 3 سنوات باستثمارات 8.6 مليار دولار 2/3
  • إقتصادية قناة السويس: جذب297 مشروعا خلال 3 سنوات باستثمارات 8.6 مليار دولار 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن إقتصادية قناة السويس: جذب297 مشروعا خلال 3 سنوات باستثمارات 8.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول عدد المشروعات التي تم جذيها خلال 36 شهرا الماضية قد بلغ 297 مشروع باستثمارات إجمالية بلغت نحو 8.6 مليار دولار، منهم 4.4 مليار دولار في العام الاخير فقط.

جاء ذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروعى إنتاج النسيج بمنطقة تيدا مصر الصينية صباح اليوم، وأكد جمال الدين أن الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة، بما يخدم مساعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين الصناعات بالسوق المصرية.

c8dfaa9b-1143-43dc-a13e-9371d150ca45

 

7687b6be-23b7-4c34-9978-34e35365b397

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements