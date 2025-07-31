شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم 12 أغسطس 2025 يُعد آخر موعد لتقديم نماذج التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات عن السنوات من 2020 حتى 2024، وذلك في إطار تطبيق قانون التيسيرات الضريبية رقم (5) لسنة 2025، ومن خلال منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضحت، أن تقديم النماذج يتم إلكترونيًا فقط عبر المنظومة، داعية جميع الجهات والممولين المعنيين بسرعة الانتهاء من تجهيز وتسليم التسويات المعدلة قبل انتهاء المهلة، تفاديًا لأي غرامات أو إجراءات قانونية ناتجة عن التأخير.

وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التزام الجهات الخاضعة بسرعة تقديم النماذج المطلوبة، مؤكدة أن المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية، وتُعد جزءًا أساسيًا من جهود التحول الرقمي التي تنفذها المصلحة ضمن رؤيتها لتطوير الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.