شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب بمصر اليوم الخميس 31 يوليو 2025 وعيار 21 يسجل 4500 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31 يوليو 2025، تراجع ملحوظ في مختلف الأعيرة الذهبية ، وخاصة عيار 21 وسجل 4500 جنيه بتراجع بلغ 15 جنيه .

وجاءت أسعار الذهب في مصر حتى لحظة كتابة التقرير كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 5142 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4500 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3857 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36000 جنيهًا

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، عند مستوي 4.25٪ و4.50٪، وذلك في خامس اجتماع له هذا العام، وهو خامس اجتماع له دون تغيير في أسعار الفائدة منذ بداية تولى الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب في بداية 2025.

وجاء قرار التثبيت في الوقت الذى تتزايد فيه ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل خفض أسعار الفائدة، بينما يتمسك جيروم باول رئيس الفيدرالي بالحذر.