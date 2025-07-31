شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 31-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 31-7-2025 ، بالبنوك المصرية فى بدابة التعاملات اليومية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.96 جنيه للشراء، 13.03 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.97 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.97 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.97 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.96 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.96 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.98 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.65 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.92 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.96 جنيه للشراء.

13.05 جنيه للبيع.