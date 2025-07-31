شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة تجارة القاهرة تجتمع لبحث مبادرة خفض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا طارئًا أمس الأربعاء مع رؤساء وأعضاء الشُعب النوعية بالغرفة، لمناقشة آليات المشاركة في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير مع التجار والمُصنّعين بمدينة العلمين الجديدة.

وقال العشرى في مستهل الاجتماع، "نحن كتف في كتف مع الدولة، وملتزمون بدورنا الوطني في دعم المواطن المصري، الذي يمثل محور العملية الاقتصادية برُمّتها." مؤكدًا أن التزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج وتيسير الحصول على العملة الأجنبية في الفترة الأخيرة يفرض على مجتمع الأعمال دورًا موازيًا يتمثل في خفض الأسعار بشكل ملموس يشعر به المواطن.

وشارك في الاجتماع الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، إلى جانب ممثلين عن شُعب تجارية من قطاعات مختلفة، خاصة السلع الأساسية. وقد شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول كيفية تنفيذ مبادرات حقيقية تشمل تخفيضات سعرية، ومعارض سلعية، وعروض موسمية، للمساهمة في تنشيط الأسواق ودعم القوة الشرائية للأسر.

ودعا "العشري" إلى إطلاق تحركات سريعة على مستوى الغرفة لتقديم عروض ملموسة في أسعار السلع والخدمات، تشمل تخفيضات الأوكازيون، وتنظيم معارض، والتوسع في المبادرات المجتمعية، قائلًا: "ليس غريبًا على تجار القاهرة أن يكونوا في طليعة الداعمين للدولة، كما فعلوا في أزمات سابقة، واليوم نحن أمام مسؤولية جديدة تتطلب مبادرة شجاعة من الجميع."

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم السجيني أن نجاح مبادرة خفض الأسعار يتوقف على تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على ضرورة أن يلمس المواطن هذا الانخفاض في الأسعار، خاصة بعد تراجع الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية. وقال: "الجهاز يدعم هذه المبادرات بقوة، ومستعد للتعاون مع الغرفة لرفع أية معوقات تواجه التجار."

وأشار "السجيني" إلى أن المطلوب في هذه المرحلة هو تحريك الأسواق بأسعار عادلة، تتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد، بما يعكس التراجع في تكلفة الاستيراد، ويترجم جهود الإصلاح الاقتصادي إلى نتائج مباشرة يشعر بها المواطن.

بدورهم، أبدى رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية استعدادهم الكامل للمشاركة في المبادرة، حتى ولو كان ذلك على حساب هامش الربح، وأكدوا أن انخفاض الأسعار لا يُضر بالتجارة بل يدعم استمرارها واستقرارها، خاصة مع تحسّن المعروض في بعض القطاعات.

وأشاد "العشري" في ختام الاجتماع بسرعة استجابة الشُعب التجارية وتحملها المسؤولية المجتمعية، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الاجتماع الطارئ، ومؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ المبادرات المقترحة.

يُذكر أن الاجتماع جاء عقب مشاركة "العشري" في اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية، والذي شدد فيه الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التوصل إلى تخفيضات حقيقية تتناسب مع تراجع الدولار، وتحقيق الاستقرار النقدي وتوفر السلع، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية باتت في مراحلها الأخيرة، وأن الأسعار يجب أن تعكس ذلك التحسن.



