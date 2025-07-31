شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع ، بارتفاع جماعي للمؤشرات ، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 34028 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 41750 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 15290 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 10154 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 13713 نقطة.