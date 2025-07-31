«روابي العالمية» تعتزم طرح وإدراج 6.45% من أسهمها في «نمو»

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح المحتمل لشركة روابي التسويق العالمية "روابي العالمية"، نية الشركة في طرح (1,000,000) سهم عادي تمثل (6.45%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.
وحصلت الشركة على موافقة شركة تداول السعودية (تداول السعودية) الصادرة بتاريخ 26-08-1446هـ (الموافق 25-02-2025م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 20-09-1446هـ (الموافق 20-03-2025م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية.
وسيحدد سعر الطرح قبل بدأ عملية الطرح، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأربعاء 04 - 03- 1447هـ (الموافق 27 -08 - 2025م) وتستمر لمدة ستة (6) أيام عمل وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 11 - 03- 1447هـ (الموافق 03 - 09 - 2025م).
