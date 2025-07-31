بعد تحذيرات من «تسونامي».. كيف يتصرف المستثمر في أوقات الكوارث؟

كيف تؤثر الكوارث الطبيعية على الاقتصاد؟

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - تؤثر الكوارث الطبيعية، كالزلازل والبراكين، والحرائق والأعاصير، تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد والأسواق المالية، إذ قد تعطل سلاسل التوريد، وتلحق الضرر بالبنية التحتية، وتخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي.وفي أعقاب الزلزال العنيف بقوة 8 درجات الذي ضرب الساحل الروسي في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، وأطلق تحذيرات تسونامي في العديد المناطق في العالم، تبرز أهمية التساؤل عن آثار مثل هذه الكوارث على عالم الأعمال، وكيف يمكن للمستثمرين أن يتأهبوا لمثل هذه المخاطر وأن يحموا استثماراتهم، أو على الأقل أن يحدوا من خسائرهم.تسبب زلزال وتسونامي اليابان عام 2011 في أضرار جسيمة لقطاع التصنيع في البلاد. أدى ذلك إلى نقص في الإلكترونيات وغيرها من السلع، مما أثر سلبًا على سوق الأسهم. انخفض مؤشر نيكي بأكثر من 10% في الأيام التي تلت الكارثة.وفي الولايات المتحدة، تسبب إعصار ساندي عام 2012 في أضرار واسعة النطاق في شمال شرق البلاد. وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل، مما أثر سلبًا على سوق الأسهم، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بأكثر من 2% في الأيام التي أعقبت الكارثة.ومؤخرًا، من المتوقع أن تُسبب حرائق لوس أنجلوس عام هذا العام أضرارًا تتراوح بين 135 و150 مليار دولار، مما يجعلها ربما الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.ويقدم موقع "إنفست تري" عددًا من الاستعدادات الواجب على المستثمر وضعها في الاعتبار لتفادي المخاطر الناجمة عن الكوارث والتي قد تضر بأعمال التجارة والاستثمار.يوصي موقع "إنفست تري" قراءة مواقع الأخبار المالية والمدونات، ومتابعة الخبراء الماليين على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تحديثات منتظمة حول الكوارث الطبيعية وتأثيرها على الاقتصاد.ينبغي على المستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية عبر المناطق والقطاعات، بحث لا تتأثر أعماله دفعة واحدة في منطقة واحدة تعرضت لحدث طارئ أو كارثة طبيعية.يوصي خبراء الاستثمار بالمشاركة صندوق منفصل للتعافي من الكوارث، بما في ذلك النقد والأصول السائلة التي يسهل الوصول إليها عند تعذر الوصول إلى الأصول الأخرى.ويؤخذ بعين الاعتبار أيضًا استراتيجيات التحوط، من خلال المشتقات المالية أو الأدوات المالية الأخرى للتخفيف من الخسائر المحتملة.ويجب على المستثمر أيضًا أن يحتفظ بتوثيقات مفصلة لممتلكاته، كالمستندات والصور ومقاطع الفيديو، لتسهيل الأمور عند للمطالبات التأمينية.