3.9 % نموا في اقتصاد السعودية بالربع الثاني من 2025

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نموا بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا للتقديرات السريعة التي أجرتها الهيئة العامة للإحصاء، يعود الارتفاع إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ أسهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية.
وأسهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمة كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1، و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
ويعزى هذا النمو إلى أكبر زيادة في الأنشطة النفطية منذ الربع الثالث من 2021، إذ ارتفعت بنسبة 5.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%.
وشهدت الأنشطة الحكومية انخفاضا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.8%.
وحققت الأنشطة غير النفطية 0.9 نقطة مئوية، في حين انخفضت مساهمة الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجاتب بمقدار 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.
نمو الأنشطة غير النفطيةبحسب الهيئة، حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.7%، فيما سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعا بنسبة 3.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
ارتفاع على أساس ربعيوحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا نموا بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
نمو الاقتصاد السعوديوأسهمت الأنشطة النفطية بشكل رئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بمقدار 1.3 نقطة مئوية.
