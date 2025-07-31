مؤشر سوق الأسهم السعودية ينخفض 0.3% في مستهل تعاملات الخميس

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) تعاملات اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 0.3% عند مستوى 10,887.20 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة 103 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 8.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.032 تريليون ريال.
وجاء في مقدمة الارتفاعات أسهم كل من: ثمار، وبان، وسابتكو، وملاذ للتأمين، وحلواني إخوان. في حين كانت أبرز الانخفاضات لأسهم: أنابيب السعودية، والنايفات، وأماك، والمجموعة السعودية، والغاز.
وارتفعت أسهم 4 شركات في بداية الجلسة، بينما انخفضت أسهم 7 شركات من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
انخفاض أسهم 135 شركةانخفضت أسهم 135 شركة في التعاملات المبكرة مقابل ارتفاع أسهم 90 شركة من إجمالي 259 شركة مدرجة في (تاسي).
السوق الموازيةانخفض مؤشر السوق الموازية (نمو) في مستهل تعاملات اليوم الخميس بنسبة 0.1% عند مستوى 26,778.36 نقطة، بقيمة متداولة 761 ألف ريال، و140 ألف سهم متداول، فيما بلغت القيمة السوقية 50 مليون ريال.
وارتفعت أسهم 4 شركات في بداية الجلسة، بينما انخفضت أسهم 7 شركات من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.