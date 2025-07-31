انخفاض أرباح «النايفات» إلى 15.57 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة النايفات للتمويل في الربع الثاني من 2025 بنسبة 59.4% إلى 15.57 مليون ريال، مقابل 38.21 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع مخصص الخسائر الإئتمانية المتوقعة وارتفاع المصروفات التشغيلية وقد قابل ذلك انخفاضا في تكلفة التمويل.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية.
ووفقا للبيان، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية وزيادة مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وقد قابل ذلك انخفاضا في تكلفة التمويل.
