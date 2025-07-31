تراجع أرباح «الشرقية للتنمية» 80% في الربع الثاني من 2025

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة الشرقية للتنمية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 80% إلى 317.9 ألف ريال، مقابل 1.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعوديةن يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في قيمة عوائد ودائع لأجل نتيجة تدعيم الشركات التابعة.

ويعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل تحقيق خسارة خلال الربع السابق إلى زيادة إجمالي الربح الناتج عن زيادة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات.

ووفقا للبيان، يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقابل تحقيق صافي ربح خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الخسائر التشغيلية للشركات التابعة وانخفاض عوائد الودائع لأجل.