سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية .. ارتفاع جديد بالأسواق

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025، ارتفاعا ملحوظا، في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الخميس، إلى 348.5 ريال، مقابل 345.25 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الخميس، 398.25 ريال، مقابل 394.5 ريال، في تعاملات أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الخميس، 365 ريالا، مقابل 361.75 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الخميس، إلى: 298.75 ريال، مقابل 296 ريالا، أمس الأربعاء.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الخميس، 232.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 12
بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الخميس، 199 ريالا.
أسعار الذهب في السعودية
سجل سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في السعودية، 12384.75 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2787.25 ريال.