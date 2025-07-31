ارتفاع أرباح «المطاحن الرابعة» إلى 34 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 10:39 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن الرابعة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 2.7% إلى 34 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن نسبة هامش الربح الإجمالي بمقدار 2.6 نقطة (5.2 مليون ريال).
ويُعزى ذلك إلى نمو حجم المبيعات وتحسن كفاءة الإنتاج ، ونمو المبيعات بنسبة 2.8% (3.8 مليون ريال)، وزيادة الدخل من ودائع الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمقدار 0.7 مليون ريال.
وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمقدار 3.3 مليون ريال، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكلفة النقل المتعلقة بنمو حجم مبيعات الدقيق، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 1.6 مليون ريال خلال الربع الحالي.
وانخفض صافي الربح بنسبة 35.4% مقارنة بالربع السابق ويعود ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات في الربع الحالي بسبب العوامل الموسمية.
وارتفع صافي الربح في النصف الأول من 2025، بنسبة 6% ليصل إلى 86.7 مليون ريال نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 2.8% (8.4 مليون ريال)، وانخفاض الضريبة المؤجلة بمبلغ 2.9 مليون ريال، وزيادة الدخل من الودائع الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 2 مليون ريال.
وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 5.3 مليون ريال.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف النقل والمصاريف العامة والإدارية بمبلغ 4.1 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين ومصاريف التأمين.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 59.4 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-27 الموافق 2025-08-21، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-12 الموافق 2025-09-04.
توزيع أرباحوافق مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة، أمس، على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2025م.
