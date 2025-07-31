شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ30.225 دينار والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 18 سعر 30.225 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 40.300 دينار

عيار 22 36.925 دينار

عيار 21 35.250 دينار

عيار 18 30.225 دينار

عيار 14 23.500 دينار

عيار 12 20.150 دينار

الاونصة 1253.275 دينار

الجنيه الذهب 282.050 دينار

الأونصة بالدولار 3333.20 دولار



وعالميًا، يتحرك الذهب في نطاق عرضي قرب 3300 دولار للأونصة، وسط ضغوط من قوة الدولار الأميركي وتراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأفاد تقرير "جولد بيليون" بأن الاتفاق الذي تم الأحد الماضي قلّص التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية إلى 15% بدلًا من 30%، ما جنّب العالم الدخول في حرب تجارية شاملة، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب.