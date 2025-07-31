شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى والدة خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والان مع تفاصيل الخبر

نعي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والعاملون بقطاع البترول والثروة المعدنية ، والدة المحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمشرف على نيابة التجارة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

وإذ يتقدم المهندس كريم بدوي والعاملون بخالص التعازي والمواساة إلى المحاسب خالد عثمان والي الأسرة الكريمة، فإنه يسأل المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة الكريمة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.