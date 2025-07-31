الارشيف / الاقتصاد

تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 31 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الخميس 31 يوليو 2025 أمام الجنيه المصرى في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.11 جنيه للشراء، و56.30 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 55.46 جنيه للشراء، و55.74 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 55.46 جنيه للشراء، و55.74 جنيه للبيع.


وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
56.11 جنيه للشراء

56.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

55.46 جنيه للشراء.
55.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر
55.46 جنيه للشراء.
55.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية
55.47 جنيه للشراء.

55.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
55.46 جنيه للشراء.

55.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

55.54 جنيه للشراء.
55.83 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة
55.46 جنيه للشراء.

55.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس
55.46 جنيه للشراء.

55.76 جنيه للبيع.

