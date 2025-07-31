الارشيف / الاقتصاد

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «سبكيم» بدءا من غد

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 10 ديسمبر 2025م وتنتهي في 9 ديسمبر 2029م لمدة (4 سنوات).
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تاريخ فتح باب الترشح: 1447-02-07 الموافق 2025-08-01، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.

ونوهت بانتخاب المرشحين في اجتماع الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقاده لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأضافت أن ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة سبكيم المعتمدة من الجمعية العامة العادية.
