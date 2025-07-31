ارتفاع أرباح «الكابلات السعودية» إلى 18.2 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الكابلات السعودية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 53.6% إلى: 18.2 مليون ريال، مقابل 11.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في المبيعات، مما ساهم في ارتفاع الربحية الإجمالية.
وساهمت إجراءات الرقابة الفعّالة في تخفيض التكاليف وبالتالي زيادة في صافي الربح.
ونتيجة لذلك، سجلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة قدره 18,228 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حصتها من أرباح الشركة الزميلة (ميدال).
وانخفض صافي الربح على أساس ربعي، بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإيرادات، إلى جانب زيادة في التكاليف الإجمالية.
ونتجت هذه الزيادة في التكاليف بشكل كبير عن ارتفاع أسعار المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المصروفات التشغيلية خلال الربع، مما ساهم أيضًا في تراجع الربحية.
وحققت الشركة زيادة كبيرة في المبيعات، مما ساهم في ارتفاع الربحية الإجمالية. وساهمت إجراءات الرقابة الفعّالة على التكاليف في تحسّن صافي الربح خلال النصف الأول.
وسجلت الشركة صافي ربح من العمليات المستمرة قدره 67,214 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى حصتها من أرباح الشركة الزميلة "ميدال".
وقابَل ذلك جزئيًا خسارة قدرها 2,328 مليون ريال من العمليات غير المستمرة المتعلقة بشركاتها التابعة في تركيا. وبذلك بلغ صافي الربح الإجمالي للشركة خلال الفترة 64,886 مليون ريال.
