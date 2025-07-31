ارتفاع أرباح «أسمنت اليمامة» إلى 121 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت اليمامة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 43% إلى 121 مليون ريال، مقابل 84.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى: ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض متوسط سعر البيع للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
وتضمنت الأسباب: انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
• ارتفاع متوسط سعر البيع للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
• ارتفاع كمية المبيعات للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
