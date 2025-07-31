ارتفاع أرباح «أسمنت اليمامة» إلى 121 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفاع أرباح «الكابلات السعودية» إلى 18.2 مليون ريال في الربع الثاني

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «سبكيم» بدءا من غد

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.