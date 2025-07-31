ارتفاع أرباح «أنابيب السعودية» إلى 93 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 29.2% إلى 93 مليون ريال، مقارنة بـ72 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
1) تسجيل تعويض بمبلغ 54 مليون ريال في الربع الثاني 2025م ناتج عن اتفاقية التسوية التي تم إبرامها مع بائعي قطع الأراضي الثلاث الواقعة في مدينة الدمام والتي تم شراؤها في عام 2010 (معاملة شراء الأراضي)، حيث تم وفقاً للتسوية إلغاء وإبطال معاملة شراء الأراضي وإعادة بائعي الأراضي سعر الشراء الذي دفعته الأنابيب السعودية، بالإضافة لتعويض عن الأضرار، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 211 مليون ريال نقداً مقارنة بإجمالي قيمة دفترية تبلغ 158 مليون ريال. لم تكن قطع الأراضي المعنية جزءًا من مرافق الإنتاج الخاصة بالشركة.
كان مقابل التغير الإيجابي أعلاه، التغيرات السلبية التالية:
2) انخفاض الربح الإجمالي إلى 79 مليون ريال في الربع الثاني 2025م من 105 ملايين ريال في الربع الثاني 2024م نتيجة لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي.
3) ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 15 مليون ريال في الربع الثاني 2025م من 6 ملايين ريال في الربع الثاني 2024م والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تسجيل تكاليف غير متكررة في الربع الثاني 2025م.
تمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وسجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 72 مليون ريال في الربع الثاني 2025م مقارنه بـ 105 مليون ريال في الربع الثاني 2024م.
وسجلت الأنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 1 مليون ريال (لا يشمل إجمالي مبلغ تسوية الأراضي المستلم نقدًا) مقارنة بتدفق نقدي حر موجب قدره 17 مليون ريال في الربع الثاني 2024م.
وانخفض صافي الدين إلى 141 مليون ريال كما في نهاية الربع الثاني 2025م من 333 مليون ريال كما في نهاية الربع الثاني 2024م، على الرغم من إجمالي الأرباح الموزعة في الربع الثاني 2025م والتي بلغت 200 مليون ريال
وحققت الشركة صافي ربح قدره 93 مليون ريال في الربع الثاني 2025م مقارنة بصافي ربح قدره 69 مليون ريال في الربع الأول 2025م، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
1) تسجيل تعويض من تسوية الأراضي بمبلغ 54 مليون ريال في الربع الثاني 2025م.
كان مقابل التغير الإيجابي أعلاه، التغير السلبي التالي:
2) انخفاض الربح الإجمالي إلى 79 مليون ريال في الربع الثاني 2025م من 109 ملايين ريال في الربع الأول 2025م، نتيجة لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي.
تمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
سجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 72 مليون ريال في الربع الثاني 2025م، مقارنة بـ 101 مليون ريال في الربع الأول 2025م.
نتيجة لارتفاع رأس المال العامل وكذلك الإنفاق الرأسمالي، سجلت الأنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 1 مليون ريال في الربع الثاني 2025م (لا يشمل إجمالي مبلغ تسوية الأراضي المستلم نقدًا) مقارنة بتدفق نقدي حر موجب قدره 210 ملايين ريال في الربع الأول 2025م.
وانخفض صافي الدين إلى 141 مليون ريال في نهاية الربع الثاني 2025م من 155 مليون ريال في نهاية الربع الأول 2025م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إجمالي المبلغ المستلم عن تسوية الأراضي والذي قابله بشكل جزئي إجمالي الأرباح الموزعة في الربع الثاني 2025م.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 162 مليون ريال في النصف الأول 2025م مقارنة بصافي ربح قدره 148 مليون ريال في النصف الأول 2024م، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
1) تسجيل تعويض من تسوية الأراضي بمبلغ 54 مليون ريال في النصف الأول 2025م.
2) ارتفاع الدخل الآخر إلى 5 ملايين ريال في النصف الأول 2025م من 2 مليون ريال في النصف الأول 2024م.
3) انخفاض المصاريف التمويلية إلى 17 مليون ريال في النصف الأول 2025م من 19 مليون ريال في النصف الأول 2024، والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض القروض.
كان مقابل التغيرات الإيجابية أعلاه، التغيرات السلبية التالية:
1) انخفاض الربح الإجمالي إلى 188 مليون ريال في النصف الأول 2025م من 212 مليون ريال في النصف الأول 2024م نتيجة لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي.
2) ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 36 مليون ريال في النصف الأول 2025م من 12 مليون ريال في النصف الأول 2024م والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تسجيل تكاليف غير متكررة في النصف الأول 2025م.
تمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
سجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 173مليون ريال في النصف الأول 2025م، مقارنة بـ 211 مليون ريال في النصف الأول 2024م.
نتيجة الإدارة الفعالة لرأس المال العامل، سجلت الأنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 211 مليون ريال في النصف الأول 2025م (لا يشمل إجمالي مبلغ تسوية الأراضي المستلم نقدًا) مقارنة بتدفق نقدي حر سالب قدره (16) مليون ريال في النصف الأول 2024م.
وانخفض صافي الدين إلى 141 مليون ريال في نهاية النصف الأول 2025م من 333 مليون ريال في نهاية النصف الأول2024م، على الرغم من إجمالي الأرباح الموزعة في النصف الأول 2025م والتي بلغت 200 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
1) تسجيل تعويض بمبلغ 54 مليون ريال في الربع الثاني 2025م ناتج عن اتفاقية التسوية التي تم إبرامها مع بائعي قطع الأراضي الثلاث الواقعة في مدينة الدمام والتي تم شراؤها في عام 2010 (معاملة شراء الأراضي)، حيث تم وفقاً للتسوية إلغاء وإبطال معاملة شراء الأراضي وإعادة بائعي الأراضي سعر الشراء الذي دفعته الأنابيب السعودية، بالإضافة لتعويض عن الأضرار، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 211 مليون ريال نقداً مقارنة بإجمالي قيمة دفترية تبلغ 158 مليون ريال. لم تكن قطع الأراضي المعنية جزءًا من مرافق الإنتاج الخاصة بالشركة.
كان مقابل التغير الإيجابي أعلاه، التغيرات السلبية التالية:
2) انخفاض الربح الإجمالي إلى 79 مليون ريال في الربع الثاني 2025م من 105 ملايين ريال في الربع الثاني 2024م نتيجة لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي.
3) ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 15 مليون ريال في الربع الثاني 2025م من 6 ملايين ريال في الربع الثاني 2024م والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تسجيل تكاليف غير متكررة في الربع الثاني 2025م.
تمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
وسجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 72 مليون ريال في الربع الثاني 2025م مقارنه بـ 105 مليون ريال في الربع الثاني 2024م.
وسجلت الأنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 1 مليون ريال (لا يشمل إجمالي مبلغ تسوية الأراضي المستلم نقدًا) مقارنة بتدفق نقدي حر موجب قدره 17 مليون ريال في الربع الثاني 2024م.
وانخفض صافي الدين إلى 141 مليون ريال كما في نهاية الربع الثاني 2025م من 333 مليون ريال كما في نهاية الربع الثاني 2024م، على الرغم من إجمالي الأرباح الموزعة في الربع الثاني 2025م والتي بلغت 200 مليون ريال
وحققت الشركة صافي ربح قدره 93 مليون ريال في الربع الثاني 2025م مقارنة بصافي ربح قدره 69 مليون ريال في الربع الأول 2025م، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
1) تسجيل تعويض من تسوية الأراضي بمبلغ 54 مليون ريال في الربع الثاني 2025م.
كان مقابل التغير الإيجابي أعلاه، التغير السلبي التالي:
2) انخفاض الربح الإجمالي إلى 79 مليون ريال في الربع الثاني 2025م من 109 ملايين ريال في الربع الأول 2025م، نتيجة لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي.
تمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
سجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 72 مليون ريال في الربع الثاني 2025م، مقارنة بـ 101 مليون ريال في الربع الأول 2025م.
نتيجة لارتفاع رأس المال العامل وكذلك الإنفاق الرأسمالي، سجلت الأنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 1 مليون ريال في الربع الثاني 2025م (لا يشمل إجمالي مبلغ تسوية الأراضي المستلم نقدًا) مقارنة بتدفق نقدي حر موجب قدره 210 ملايين ريال في الربع الأول 2025م.
وانخفض صافي الدين إلى 141 مليون ريال في نهاية الربع الثاني 2025م من 155 مليون ريال في نهاية الربع الأول 2025م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إجمالي المبلغ المستلم عن تسوية الأراضي والذي قابله بشكل جزئي إجمالي الأرباح الموزعة في الربع الثاني 2025م.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 162 مليون ريال في النصف الأول 2025م مقارنة بصافي ربح قدره 148 مليون ريال في النصف الأول 2024م، وذلك للأسباب الرئيسية التالية:
1) تسجيل تعويض من تسوية الأراضي بمبلغ 54 مليون ريال في النصف الأول 2025م.
2) ارتفاع الدخل الآخر إلى 5 ملايين ريال في النصف الأول 2025م من 2 مليون ريال في النصف الأول 2024م.
3) انخفاض المصاريف التمويلية إلى 17 مليون ريال في النصف الأول 2025م من 19 مليون ريال في النصف الأول 2024، والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض القروض.
كان مقابل التغيرات الإيجابية أعلاه، التغيرات السلبية التالية:
1) انخفاض الربح الإجمالي إلى 188 مليون ريال في النصف الأول 2025م من 212 مليون ريال في النصف الأول 2024م نتيجة لانخفاض حجم المبيعات والمزيج البيعي.
2) ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والتوزيع إلى 36 مليون ريال في النصف الأول 2025م من 12 مليون ريال في النصف الأول 2024م والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تسجيل تكاليف غير متكررة في النصف الأول 2025م.
تمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
سجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 173مليون ريال في النصف الأول 2025م، مقارنة بـ 211 مليون ريال في النصف الأول 2024م.
نتيجة الإدارة الفعالة لرأس المال العامل، سجلت الأنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 211 مليون ريال في النصف الأول 2025م (لا يشمل إجمالي مبلغ تسوية الأراضي المستلم نقدًا) مقارنة بتدفق نقدي حر سالب قدره (16) مليون ريال في النصف الأول 2024م.
وانخفض صافي الدين إلى 141 مليون ريال في نهاية النصف الأول 2025م من 333 مليون ريال في نهاية النصف الأول2024م، على الرغم من إجمالي الأرباح الموزعة في النصف الأول 2025م والتي بلغت 200 مليون ريال.