أرباح «ملاذ للتأمين» تقفز 4321% إلى 6.7 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة ملاذ للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2025 بنسبة 4321% إلى 6.7 مليون ريال، مقابل 151 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين للربع الحالي بمقدار 3.4 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة إيرادات التأمين بنسبة 62% لتصل إلى 139.9 مليون ريال، نتيجةً لنمو الأعمال خلال الفترة والعام الماضي.
• ارتفاع الإيرادات الأخرى بمقدار 7.4 مليون ريال، بنسبة 124%.
وبلغ صافي الربح للربع الحالي 6.7 مليون ريال، مقارنة بـ 9.9 مليون ريال، للربع السابق، بانخفاض قدره 32%، ويعود ذلك إلى الأسباب الرئيسية التالية:
• انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 8.1 مليون ريال، بنسبة 67.4%.
• انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 5.9 مليون ريال، بنسبة 30.6%، مقارنة بالربع السابق.
قابل النقاط المذكورة أعلاه جزئيًا ما يلي:
• ارتفاع صافي إيرادات خدمات التأمين بمبلغ 14.4 مليون ريال، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 136.2%.
وبلغ صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي، 16.6 مليون ريال، مقارنة بـ 11.6 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 42.8%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى:
• ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية بمقدار 12.1 مليون ريال، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم إدارة ورسوم إدارة صندوق التأمين التعاوني (IDI) بنسبة 58.6%.
• انخفض صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمقدار 8.8 مليون ريال، بنسبة 63.7%.
