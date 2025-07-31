انخفاض أرباح «سابتكو» إلى 40.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - انخفض صافي ربح الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 2.7% إلى 40.5 مليون ريال، مقابل 41.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وتضمنت الأسباب: انخفاض إيرادات التمويل، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وتسجيل رد انخفاض أقل في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع.
علماً بارتفاع الإيرادات وأرباح الشركة في شركة زميلة والمشروع المشترك، وكذلك انخفاض مصروفات البيع والتوزيع والعمومية والإدارية، وتسجيل انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية للربع المماثل.
ويعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر الربع السابق إلى: ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وموسم الحج.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتوزيع.
ومن ضمن الأسباب: تضمن الربع الحالي رد انخفاض في موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وتضمن الربع السابق انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.
علماً بارتفاع تكلفة الإيرادات، وتكلفة التمويل ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض دخل التمويل.
ويعود سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.
وتضمنت الأسباب: تحقيق أرباح في شركة زميلة ومشروع مشترك مقابل خسائر للفترة المماثلة.
ومن ضمن الأسباب: تضمنت الفترة الحالية تسجيل خسائر اقل في قيمة الذمم المدينة التجارية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل.
علماً بارتفاع تكلفة الإيرادات والمصروفات العمومية والإدارية مصروفات الزكاة وضريبة الدخل، وانخفاض الإيرادات الأخرى ودخل التمويل وتسجيل رد أقل في قيمة موجودات محتفظ بها لغرض البيع.
