تراجع أرباح «المجموعة السعودية» إلى 20 مليون ريال في الربع الثاني

تراجعت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع الثاني من 2025 بنسبة 68.8% إلى 20 مليون ريال، مقابل 64 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) في الربع الحالي، بسبب انخفاض في أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة، مع العلم بوجود تحسن في الكميات المباعة.
- ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، وذلك بشكل رئيسي نتيجة للتكاليف القانونية والاستشارية لعملية تخفيض رأس المال وشراء أسهم الخزينة، والتي تمت خلال الربع الحالي.
مع العلم بوجود:
- انخفاض في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، نتيجة لعملية تخفيض رأس المال بمبلغ 755 مليون ريال خلال الربع الحالي، مما أدى الى انخفاض الوعاء الزكوي للشركة.
- ارتفاع في العائد من المرابحات الإسلامية.
يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، بشكل رئيسي إلى:
- تحسن نتائج مشروع الشركة (شركة السعودية للبوليمرات)، خلال الربع الحالي نتيجة لتحسن أسعار بيع منتج البولي إيثلين في الربع الحالي، بالإضافة إلى انخفاض بسيط في تكلفة اللقيم، وإلى تسجيل أرباح فرق عملات خلال الربع الحالي.
بالمقابل كان هناك انخفاضا في نتائج مشاريع الشركة (الجبيل والسعودية شيفرون فيليبس)، نتيجة انخفاض أسعار بيع منتج الستايرين، بالإضافة إلى انخفاض الكميات المباعة لهذه المشاريع.
- انخفاض في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، نتيجة لعملية تخفيض رأس المال بمبلغ 755 مليون ريال خلال الربع الحالي، مما أدى الى انخفاض الوعاء الزكوي للشركة.
- ارتفاع في العائد من المرابحات الاسلامية.
مع العلم بوجود: ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، وذلك بشكل رئيسي نتيجة للتكاليف القانونية والاستشارية لعملية تخفيض رأس المال وشراء أسهم الخزينة، والتي تمت خلال الربع الحالي.
ويعود سبب انخفاض صافي الأرباح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض في حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) بالفترة الحالية، نتيجة لانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى الارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة.
مع العلم بوجود تحسن في الكميات المباعة خلال الفترة الحالية نتيجة لوجود أعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع الأول في الفترة المماثلة للمشاريع، "السعودية شيفرون فيليبس" و"الجبيل شيفرون فيليبس".
- ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، وذلك بشكل رئيسي نتيجة للتكاليف القانونية والاستشارية لعملية تخفيض رأس المال وشراء أسهم الخزينة، والتي تمت خلال الفترة الحالية.
مع العلم بوجود:
- انخفاض في مصروف الزكاة، نتيجة لعملية تخفيض رأس المال بمبلغ 755 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مما أدى الى انخفاض الوعاء الزكوي للشركة.
- ارتفاع في العائد من المرابحات الإسلامية.
