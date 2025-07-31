ارتفاع أرباح «تسهيل» إلى 59.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية القابضة "تسهيل" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 27.7% إلى 59.8 مليون ريال، مقابل 46.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ارتفاع صافي الربح، بدعم من نمو الإيرادات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 28.4%.
وانعكس نموالإيرادات إيجابًا على إجمالي الربح (صافي الدخل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة)، الذي نما بنسبة 28.9%.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة نمو صافي الربح لم تعكس نفس نسبة نمو إجمالي الربح، وذلك نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية وزيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وارتفع صافي ربح شركة تسهيل بنسبة 3.4% خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 10.2%.
وانعكس نموالإيرادات على إجمالي الربح (صافي الدخل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة)، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 9.6%
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة نمو صافي الربح لم تعكس نفس نسبة نمو إجمالي الربح، وذلك نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية وزيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وارتفع صافي ربح شركة تسهيل بنسبة 18.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 26.9%.
وانعكس نموالإيرادات على إجمالي الربح (صافي الدخل من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة)، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 27.9%.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة نمو صافي الربح لم تعكس نفس نسبة نمو إجمالي الربح، وذلك نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية وزيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة.
