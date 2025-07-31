ارتفاع أرباح «إكسترا» إلى 124.5 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 16.8% إلى 124.5 مليون ريال، مقابل 106.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية: يعود ذلك نتيجة نمو الإيرادات، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 16.5% ليصل إلى 455.2 مليون ريال مقابل 390.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وحققت الشركة تحسنًا في هامش الربح بنسبة 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 21.4% خلال الربع الحالي مقارنةً بنفس الربع من العام السابق، ويُعزى هذا التحسن إلى تطور مزيج المبيعات ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي.
وعلى الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية فقد انعكست هذه النتائج إيجابيًا على صافي الربح، الذي سجل نموًا بنسبة 16.8%.
وخلال هذا الربع، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 124.5 مليون ريال مقارنة بـ 103.4 مليون ريال في الربع السابق، فما يعود هذا إلي النمو في الإيرادات.
وكان لارتفاع إيرادات الشركة المصحوب بتحسن إجمالي الربح خلال النصف الأول من 2025، أثرا إيجابيا على نمو صافي أرباح الشركة، وذلك على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدي إلي تسجيل الشركة لصافي ربح بقيمة 227.9 مليون ريال، مقارنة بـ 200.5 مليون ريال، عن نفس الفترة من العام الماضي، محققةً نسبة نمو قدرها 13.7%.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 160 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-09 الموافق 2025-08-03، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-20 الموافق 2025-08-14.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) في 30 يوليو 2025م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2025.
وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 160 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-09 الموافق 2025-08-03، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-02-20 الموافق 2025-08-14.