ارتفاع أرباح «تالكو» إلى 21.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الخميس 31 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 2.7% إلى 21.4 مليون ريال، مقابل 20.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى الزيادة في قيمة المبيعات وزيادة قيمة الإيردات الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية وزيادة خسائر الذمم المدينة وزيادة مصاريف التمويل.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي البالغ (21.43) مليون ريال مقارنة مع (21.61) مليون ريال للربع السابق إلى زيادة تكلفة المبيعات وزيادة خسائر الذمم المدينة بالرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية وزيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل وانخفاض مصاريف الزكاة.
ووفقا للبيانن يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الفترة الحالية ( 43.04) مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق (43.97) مليون ريال إلى زيادة تكاليف المبيعات وزيادة المصروفات البيع والتسويق وزيادة المصروفات العمومية والإدارية وزيادة خسائر الذمم المدينة وزيادة تكاليف التمويل بالرغم من زيادة قيمة المبيعات وزيادة الإيردات الأخرى وانخفاض مصاريف الزكاة.
